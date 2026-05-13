Ogni 11 febbraio si celebra la Giornata del Malato, un momento dedicato all’attenzione verso chi attraversa periodi di sofferenza e alle attenzioni delle strutture sanitarie. La ricorrenza si collega alla memoria di Giovanni Paolo II, che ha portato l’attenzione sulla cura e sulla dignità delle persone malate. La Conferenza Episcopale Italiana modifica ogni anno il messaggio in base alle esigenze del sistema sanitario e alle sfide quotidiane del Paese.

? Punti chiave Come si è trasformata l'eredità di Giovanni Paolo II in azione?. Perché la CEI adatta ogni anno il messaggio alla realtà italiana?. Come può la fede rispondere concretamente ai nuovi bisogni della società?. Chi deve garantire che la cura non diventi un atto burocratico?.? In Breve Istituzione della ricorrenza avvenuta il 13 maggio 1992 per volontà di San Giovanni Paolo II.. La CEI adatta annualmente i contenuti e l'iconografia al contesto nazionale italiano.. Obiettivo di trasformare la riflessione dottrinale in azioni pratiche di vicinanza sociale.. Il 13 maggio 2026 segna la ricorrenza della Giornata Mondiale del Malato, un appuntamento che affonda le proprie radici nel 13 maggio 1992 quando San Giovanni Paolo II decise di istituire questa celebrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giornata del Malato: il valore della cura oltre la memoria storica

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