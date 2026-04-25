Una gara podistica per celebrare memoria storica e giornata regionale della costa

Oggi Otranto ha ospitato una gara podistica organizzata dall’Asd 800 e dalla guardia costiera locale, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Liberazione. L’evento ha coinvolto atleti e cittadini, unendo lo sport alla memoria storica e alla promozione del territorio. La corsa si è svolta lungo le strade della città, con partecipanti di diverse età che hanno preso parte alla manifestazione.

OTRANTO - Una giornata all’insegna dello sport, della memoria e della valorizzazione del territorio ha animato oggi la città di Otranto in occasione della gara podistica organizzata congiuntamente dall’Asd 800 e dalla guardia costiera di Otranto, in concomitanza con la festa della Liberazione e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Una domenica speciale nel Chianti con la gara podistica “Boar To Run” insieme ai giovani della Nuova Polisportiva ChiantiCaro podismo nel Chianti, guarda chi si rivede! Torna a far battere i cuori per la passione sportiva legata alla corsa, una tradizione che le colline... Gara Podistica Casollese: trionfa Said Boulaf della Tifata Runners CasertaI podisti hanno attraversato Garzano, Tuoro, Santa Barbara, Staturano, Piedimonte di Casolla e Mezzano per un percorso totale giusto di 10 chilometri... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 5000 del Lupo, gara podistica competitiva; Il 25 aprile una gara podistica per scoprire Cesi e Carsulae; Frattamaggiore scalda i motori per la StraFrattese 2026; La gara podistica del primo maggio, tutto pronto a San Mauro Pascoli per il Giro della Torre. Otranto, sport e memoria sul litorale: successo per la gara podistica del 25 aprileOTRANTO (Lecce) - Una giornata all’insegna dello sport, della memoria e della valorizzazione del territorio ha animato Otranto in occasione della gara ... corrieresalentino.it A Codroipo i sindaci si sfidano in una gara di corsaUna ventina di amministratori locali si misureranno su una distanza di 5 chilometri, all'interno della manifestazione Trofeo Città di Codroipo, in programma sabato 1° maggio. Oltre alla gara dei sin ... udinetoday.it Oggi a Lucrezia di Cartoceto si corre la 40ª edizione della gara podistica nazionale "CorriLucrezia", a cura del Gruppo... - facebook.com facebook