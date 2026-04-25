Trasformare un evento tragico in un motivo per trasmettere messaggi di pace e condivisione. E’ il motore che anima la "Giornata della solidarietà", giunta alla sua XIX edizione, e che anche quest’anno coinvolgerà la parte più viva della società, i ragazzi e i bambini degli istituti scolastici del territorio. L’evento si svolgerà il prossimo lunedì, 27 aprile, nel ventennale dell’attentato in cui, a Nassiriya, persero la vita il maggiore Nicola Ciardelli e altri quattro militari impegnati, in Iraq, nella missione "Antica Babilonia". L’iniziativa nata dall’associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, è rivolta a tutti i giovani e le giovani, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado e la città intera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venti anni dall’attentato a Ciardelli. Torna la "Giornata della solidarietà": "Il valore della nostra memoria"

Notizie correlate

Giornata del mare, Valditara agli studenti: “La libertà è il vostro valore, è il grande obiettivo della nostra scuola”. Investimenti per 349 milioni negli istituti nauticiIn occasione della Giornata nazionale del mare e della cultura marinara, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato un...

Venticano rinnova il rito della memoria e della comunità: torna la Festività della Santa CroceVENTICANO – Le tradizioni rappresentano un patrimonio immateriale che non si limita alla mera celebrazione, ma si tramanda come narrazione viva,...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Venti anni dall’attentato a Ciardelli. Torna la Giornata della solidarietà: Il valore della nostra memoria; Tra i Maga s’insinua la teoria del complotto: Falso l’attentato a Donald Trump in Pennsylvania; Nicola Ciardelli, il ricordo a 20 anni da Nassiriya; Nicola Ciardelli, il ricordo a 20 anni da Nassiriya.

la Repubblica. . C’è chi la chiama coincidenza e chi, invece, un segno della natura. Ieri, 23 aprile, a poche ore dalle celebrazioni mondiali della Giornata della Terra, l’ospedale Santa Maria Annunziata a Firenze è diventato il palcoscenico di un evento particol - facebook.com facebook

#Fantacalcio, i "campo o panca" della 34^ giornata di #SerieA #SkySport #SkySerieA x.com