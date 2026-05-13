Giorgia Meloni il question time | scontro con Renzi Accuse e insulti c' è poco da parlare

Durante il question time al Senato, la presidente del Consiglio ha affrontato le domande e le critiche di alcuni esponenti dell’opposizione. Nel corso della seduta, si sono verificati momenti di tensione, con accuse e insulti tra i presenti. La discussione si è concentrata su temi legati all’attuale gestione governativa, mentre alcuni parlamentari hanno espresso posizioni contrarie alle decisioni prese dal governo. La seduta si è conclusa senza ulteriori sviluppi significativi.

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