Giorgia Meloni il question time | scontro con Renzi Accuse e insulti c' è poco da parlare
Durante il question time al Senato, la presidente del Consiglio ha affrontato le domande e le critiche di alcuni esponenti dell’opposizione. Nel corso della seduta, si sono verificati momenti di tensione, con accuse e insulti tra i presenti. La discussione si è concentrata su temi legati all’attuale gestione governativa, mentre alcuni parlamentari hanno espresso posizioni contrarie alle decisioni prese dal governo. La seduta si è conclusa senza ulteriori sviluppi significativi.
Giorgia Meloni al Senato per il question time. La presidente del Consiglio risponde a interrogazioni in materia di priorità strategiche del Paese, politica economica, tutela del livello dei salari e del potere d'acquisto, ma anche contrasto all'emigrazione giovanile, politiche di sviluppo del Mezzogiorno, promozione della crescita e della competitività industriale, politiche abitative, crescita economica e riduzione del carico fiscale delle famiglie e delle imprese. Ipotesi cabina di regia "Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia", è l'esordio in risposta a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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