Matteo Renzi critica duramente la premier Giorgia Meloni in seguito agli ultimi sviluppi della politica estera, commentando l’attacco degli Stati Uniti all’Iran. Renzi definisce Meloni “poco più di un peluche di Trump” e sottolinea che, a suo avviso, non ha peso nelle scelte internazionali. La polemica si inserisce nel dibattito pubblico sulle posizioni italiane sulla questione iraniana.

Matteo Renzi non le manda di certo a dire Giorgia Meloni dopo gli ultimi sviluppi della politica internazionale. Ospite da DiMartedì, il leader di Italia Viva ha infatti definito la premier “peluche di Trump” per quanto successo nel recente attacco all’Iran in cui l’Italia è stata avvertita solo a cose fatte, creando tanto imbarazzo anche con il caso Crosetto. E l’attacco di Renzi si è poi spostato anche su Tajani, a sua volta criticato anche da Giuseppe Conte, per “l’inadeguatezza” del ministro. Renzi e la provocazione a Giorgia Meloni L'attacco di Conte a Meloni Renzi attacca anche Tajani: "Inadeguato" Conte e lo scontro con Tajani Renzi e la provocazione a Giorgia Meloni Ospite in studio martedì 3 marzo, nel corso di DiMartedì Matteo Renzi si è scagliato contro il governo Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Renzi provoca Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa all'Iran, "poco più di un peluche di Trump, non conta"

Dopo il boom di “I am Giorgia” arriva negli Usa “Giorgia’s vision” con il lancio di Trump: “Meloni leader mondiale”Il vice presidente degli Stati Uniti, Jd Vance, ha scritto la prefazione per l’edizione americana del secondo libro della premier Giorgia Meloni,...

Attacco Usa all'Iran, Renzi spiazza il campo largo e appoggia Trump: "Chi fa fuori Khamenei va ringraziato"L’attacco in Iran con l’uccisione dell’ayatollah Khamenei “è un fatto epocale ed è un gigantesco passo in avanti”: queste le parole con le quali...

Una selezione di notizie su Matteo Renzi.

Discussioni sull' argomento Renzi, Meloni non avvisata da Trump, l'Italia sovranista non conta; Giorgia Meloni verso il referendum sulla giustizia, ma pensando alla nuova legge elettorale...

Matteo Renzi contro Giorgia Meloni: Se sta a rimagna' tutto, è campionessa olimpionica nel rimangiarsi tuttoMatteo Renzi (Italia Viva) contro Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio): La Meloni ha raddoppiato le spese di Palazzo Chigi e ha triplicato le spese dei Servizi Segreti. Le pensioni e gli ... la7.it

Matteo Renzi: Giorgia Meloni? Soffre qualsiasi controlloLa Meloni soffre qualsiasi controllo. Lei vuole intercettare, e compra Paragon. Lei vuole avere i pieni poteri e mena sulla Presidenza della Repubblica. Il commento di Matteo Renzi a Piazzapulita. la7.it

Matteo Renzi facebook

«Provo imbarazzo per quel che ho sentito oggi». Matteo Renzi, immagino si riferisca al dibattito in commissione Esteri e Difesa. «Siamo di fronte alla riscrittura dell'ordine mondiale e che dice Tajani Che non sapeva nulla. E che, per fortuna, nessun italiano è x.com