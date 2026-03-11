La premier Meloni ha parlato oggi al Senato riguardo alla guerra in Iran, affermando che l’Italia non è coinvolta in interventi militari e sottolineando l’importanza di mantenere compattezza sui temi degli interessi nazionali. Nel corso dell’intervento, si è registrato un caos in aula legato alle discussioni sui migranti, mentre il dibattito sulla crisi in Medio Oriente ha occupato la scena politica.

Dopo giorni di polemiche politiche e richieste dell’opposizione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi in Parlamento per riferire sulla crisi in Medio Oriente seguita all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le comunicazioni della premier sono previste prima al Senato intorno alle 9.30 e nel pomeriggio alla Camera verso le 15, e includeranno anche le linee del governo in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. L’intervento arriva a quasi due settimane dall’inizio del conflitto e segue le critiche delle opposizioni, che hanno accusato il governo di aver tardato a riferire alle Camere e di non aver chiarito la posizione italiana sulla guerra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, la premier Meloni al Senato: “Italia non coinvolta in intervento, serve compatezza su interessi nazionali”. Sui migranti caos in aula – DIRETTA

