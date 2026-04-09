Giorgia Meloni in Senato | Faremo il blocco navale contro i migranti noi testardamente unitari con l’Occidente Schlein | Avete fretta di tornare all’opposizione – La diretta

Nel pomeriggio, il presidente del Consiglio si è recato al Senato per un'udienza urgente riguardante la situazione in Iran e le strategie del governo sia sul fronte interno che su quello internazionale. In precedenza, aveva partecipato a una riunione alla Camera. Durante l'intervento, ha annunciato l'intenzione di implementare un blocco navale contro i migranti e ha sottolineato la collaborazione con l’Occidente. La leader dell’opposizione ha commentato criticamente le tempistiche del governo.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sposta nel pomeriggio al Senato (in mattinata era alla Camera) per una informativa urgente sulla situazione in Iran e sulle linee di azione del governo sia sulla politica interna sia su quella estera, in un quadro complesso e ancora in evoluzione. Ieri, ha scelto di prendere le distanze con maggiore forza di quanto accaduto in passato dagli attacchi di Israele in Libano, specie perché, per l’ennesima volta, è stato colpito anche il contingente Unifil a guida Italiana. Nel suo intervento sostanzialmente analogo a quello tenuto a Montecitorio, Meloni ha toccato tutti i temi internazionali e nazionali, dall’immigrazione alla politica interna, spiegando che non ci saranno rimpasti di governo o «fasi 2 o 3». 🔗 Leggi su Open.online Giorgia Meloni in Parlamento: «Il no al referendum ci ha riaccesi. Fango su mio padre morto, Antimafia indaghi anche su FdI. Con gli Usa testardamente unitari» – La direttaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si presenta alla Camera (nel primo pomeriggio è attesa in Senato) per una informativa urgente sulla... Meloni cita Schlein, testardamente unitari sui rapporti Usa-EuropaSul rapporto fra Stati Uniti ed Europa e l'unità dell'Occidente, "mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara a Elly Schlein, che noi... Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'; Giorgia Meloni in aula il 9 aprile: Riferirà sull'azione del governo; Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura. Governo, l’informativa urgente di Meloni in Senato: la diretta tvA partire dalle ore 13 è previsto l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla situazione del governo dopo le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi. A seguire, la ... ilfattoquotidiano.it Meloni in Senato: 'Conto in un dibattito, alla Camera solo insulti e demagogia'Conto molto su di voi, colleghi senatori, in questo dibattito - ha detto la premier - perché alla Camera ho ascoltato molti improperi, insulti, accuse, tanta demagogia e quasi nessuna proposta reale ... ansa.it Giorgia Meloni ha provato a minimizzare il selfie scattato con il referente del clan Senese Gioacchino Amico del 2019, riducendolo sbrigativamente a una foto con un simpatizzante qualsiasi. “Esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono s - facebook.com facebook Davvero l’impegno di Giorgia Meloni contro ogni mafia è cristallino, coerente e duraturo x.com