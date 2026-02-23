Giochi del Mediterraneo Abodi in visita a Taranto
Abodi ha visitato Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, che sono stati organizzati per promuovere lo sport tra le città coinvolte. La sua presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento, che ha attirato numerosi spettatori e atleti da diverse nazioni. Durante la visita, ha incontrato gli organizzatori locali e ha assistito a alcune competizioni sportive. La manifestazione continua a coinvolgere la comunità e a portare vivacità nella regione.
Con la cerimonia di chiusura svoltasi ieri sera all’Arena di Verona, cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina e si alza quello sui Giochi del Mediterraneo tra Taranto, Brindisi e Lecce, evento al cui start — la sera del 21 agosto nello stadio Iacovone di Taranto — mancano 179 giorni da oggi. Nel pomeriggio saranno a Taranto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il primo vicepresidente del comitato internazionale dei Giochi, Mehrez Boussayene — in qualità di presidente dopo la scomparsa, a fine dicembre, di Davide Tizzano — e il segretario generale del Cijm (sigla del comitato internazionale), Iakovos Filippousis. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, l’allarme di Rifondazione: “Il volontariato non diventi lavoro gratuito”Taranto si avvicina all’evento dei Giochi del Mediterraneo del 2026, ma il dibattito sulla partecipazione dei volontari si fa più acceso.
Stadio di Taranto: iniziati i lavori di copertura In vista dei Giochi del MediterraneoIl cantiere per la copertura dello stadio di Taranto è partito oggi, a causa della prossima organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026.
Giochi del Mediterraneo, il ministro Abodi visita i cantieri
