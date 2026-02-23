Decaro-Abodi sopralluoghi a sei mesi dai Giochi del Mediterraneo Oggi a Taranto

Antonio Decaro ha visitato i cantieri degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026, causato dalla prossimità dell'evento e dall'avanzamento dei lavori. Durante il sopralluogo a Taranto, ha verificato lo stato di avanzamento delle strutture e ha incontrato i tecnici coinvolti. L'iniziativa si inserisce nelle verifiche di routine per rispettare i tempi di consegna. La visita si è concentrata sulle aree destinatarie delle competizioni e sui progressi fatti finora.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A sei mesi esatti dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, questo pomeriggio il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha partecipato al primo sopralluogo ai cantieri degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026. La visita, insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al Primo Vicepresidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Mehrez Boussayene, in qualità di Presidente, al Segretario Generale del CIJM, Iakovos Filippousis e al Commissario Straordinario di Governo, Massimo Ferrarese, ha avuto inizio sede della Struttura Commissariale di Taranto, con affaccio sull'impianto del nuoto in costruzione.