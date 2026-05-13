Meno 100 giorni ai Giochi del Mediterraneo dall' ultimazione degli impianti al ticketing

Mancano meno di 100 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, e le squadre stanno completando le ultime operazioni sugli impianti sportivi. Nel frattempo, si stanno definendo anche le procedure di acquisto dei biglietti per gli eventi. A Taranto, sono in corso le fasi finali di preparazione per garantire la consegna delle strutture e l'organizzazione dell'evento.

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