Lavori per i Giochi del Mediterraneo | strada chiusa per altri tre giorni
L’amministrazione comunale di Brindisi ha comunicato che la strada che conduce allo stadio cittadino resterà chiusa al traffico per altri tre giorni. La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto sportivo, iniziati da qualche giorno. La misura riguarda il tratto che collega il centro urbano all’impianto e sarà in vigore fino alla fine dell’intervento. Durante il periodo, sono previste deviazioni e segnali di indicazione.
BRINDISI - L'Amministrazione Comunale di Brindisi informa che i lavori di riqualificazione e ammodernamento dello stadio cittadino “F. Fanuzzi”, intervento strategico volto a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'impianto per tutta la comunità, hanno necessità di qualche.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Via Vairano, partono i lavori: strada chiusa per 40 giorni | FOTOÈ ufficialmente partito il cantiere per il rifacimento di via Vairano, importante strada di collegamento al confine tra Marcianise e San Marco...
La "curva del vento" di via dei Frentani chiusa per tre giorni: in corso i lavori di ripristino dopo i danni del maltempoIl settore Viabilità della Provincia di Chieti ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 2 “Tricalle - Francavilla”, nel...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Giochi del Mediterraneo, sopralluoghi a impianti Taranto per verifica lavori; Giochi del Mediterraneo 2026, sopralluogo del presidente Icmg tra Taranto e Francavilla Fontana; Giochi del Mediterraneo 2026, Taranto accelera: meno di cento giorni allo start; Giochi del Mediterraneo, furto allo stadio del nuoto.
Giochi Mediterraneo Taranto: PalaRicciardi avanza, furto rallenta cantieriIl PalaRicciardi sarà tra i maggiori impianti indoor d'Europa, avanzano i lavori allo Stadio del Nuoto nonostante un furto ... it.blastingnews.com
Giochi Mediterraneo, Ferrarese assume gestione lavori Torricella (TA)Il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese, ha disposto l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Torricella (TA) per la realizzazion ... trmtv.it
Questionedistile - #Senzacategoria #Mediterranei2026 #piscine2026 Mediterranei senza pace: rubati i cavi elettrici della piscina di Taranto. Tricolori artistico: Busto doma l’Acrobatic: Taranto senza pace. Un inconveniente per i Giochi del Mediterraneo a… x.com
Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha convocato per mercoledì 13 maggio alle 12.00, nella sede della Camera di Commercio di Taranto, la conferenza stampa ufficiale dedicata ai “-100 giorni” dall’apertura della manifesta facebook
La mia idea è che i giochi della fame si svolgano in Europa reddit