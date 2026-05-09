Lavori per i Giochi del Mediterraneo | strada chiusa per altri tre giorni

L’amministrazione comunale di Brindisi ha comunicato che la strada che conduce allo stadio cittadino resterà chiusa al traffico per altri tre giorni. La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto sportivo, iniziati da qualche giorno. La misura riguarda il tratto che collega il centro urbano all’impianto e sarà in vigore fino alla fine dell’intervento. Durante il periodo, sono previste deviazioni e segnali di indicazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui