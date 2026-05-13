Giocare con i numeri è solo sensazionalismo

Il Direttivo di Fratelli d’Italia ad Arezzo ha commentato l’intervento di un candidato consigliere, affermando che giocare con i numeri rappresenta solo sensazionalismo. La dichiarazione è stata resa nota il 13 maggio 2026 e si riferisce alle modalità con cui alcuni esponenti politici hanno presentato dati e statistiche in vista delle prossime elezioni. La nota si concentra sulla critica ai metodi utilizzati per attirare l’attenzione pubblica.

Arezzo, 13 maggio 2026 – «Giocare con i numeri e’ solo sensazionalismo». La nota del Direttivo di Fratelli d’Italia Arezzo sull'intervento del candidato Consigliere Grasso. «Letto l'intervento del candidato Consigliere Grasso che tira in ballo la durata del diritto di superficie per il futuro stadio in raffronto a quello per la sede della Croce bianca, c'è da rimanere basiti. La questione non è fare il gioco dei numeri dicendo “90 anni allo stadio sono troppi e 30 alla Croce Bianca sono pochi”, perché questo tipo di paragoni, oltre a essere demagogici, dimostrano una grave carenza di come funzionano concessioni e diritti di superficie. Uno...🔗 Leggi su Lanazione.it

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