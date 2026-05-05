L’attaccante ha ripreso gli allenamenti individuali presso il centro sportivo del club. Dopo aver trascorso del tempo in Belgio, il giocatore si è presentato in struttura per recuperare la condizione fisica. Nel frattempo, si è tenuto un incontro con l’allenatore, che deciderà se impiegarlo nelle prossime partite. Non sono stati annunciati dettagli sul percorso di recupero o su eventuali decisioni in merito alla sua partecipazione alle competizioni.

Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi a Napoli. Dopo le polemiche scoppiate per il periodo trascorso in Belgio, per recuperare la miglior condizione fisica, l’attaccante “è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale”, fa sapere il club campano in una nota. Il resto della squadra è tornato ad allenarsi oggi per preparare il prossimo match di campionato, in programma lunedì prossimo alle 20.45 al ‘Maradona’ contro il Bologna. Lavoro individuale per Lukaku, che ora lavora per riprendere una buona condizione: da capire se verrà utilizzato in queste tre giornate, ma la possibilità è remota. L’obiettivo di Lukaku è infatti quello di arrivare al top con il Belgio per i Mondiali che inizieranno tra poco più di un mese tra Stati Uniti, Messico e Canada.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lukaku è tornato a Napoli, ma si allena da solo. C’è stato l’incontro con Conte: “Deciderà se farlo giocare o meno”

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli-Cremonese, Hojlund è stato convocato: deciderà lui se giocare

Lukaku si allena ad Anversa da solo tra polemiche e sanzioni: il Napoli non sa ancora quando torneràRomelu Lukaku continua la riabilitazione in Belgio e si allena da solo al centro sportivo dell’Anversa.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Napoli, Lukaku torna e resta: da domani si allena a Castel Volturno; Lukaku torna a parlare sui social: I momenti difficili vanno e vengono, non arrenderti!; Conte deluso da Lukaku: Mi sarei aspettato un saluto, un messaggio. Mi è dispiaciuto tanto; Ti prende, ti ama, ti lascia: Lukaku, da Londra a Napoli storia di un traditore seriale.

Lukaku è tornato ad allenarsi a Napoli dopo due mesi e ha rivisto ConteDopo le polemiche di marzo per il soggiorno non autorizzato in Belgio, e dopo il blitz «rappacificatore» di aprile a Castelvolturno, Romelu Lukaku è tornato al centro di allenamento del Napoli per rip ... corriere.it

Lukaku Napoli, il belga è tornato a Castel Volturno! Stavolta ci sarà il confronto con Conte: le parole dell’agente dell’attaccante, PastorelloLukaku Napoli, il belga è tornato a Castel Volturno! Stavolta ci sarà il confronto con Conte: le parole dell'agente dell'attaccante, Pastorello ... calcionews24.com

Lukaku a Castel Volturno, Sky: "Nei prossimi giorni il confronto con Conte" x.com

Lukaku torna a Napoli, l'agente conferma: "Lavorerà con la squadra, poi sarà Conte a decidere" - facebook.com facebook