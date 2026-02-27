Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, è stato classificato dal Telegraph come uno dei cinque migliori acquisti in Premier League di questa stagione. Nonostante le critiche sulla sua abilità con i piedi, il giornale evidenzia come sia secondo solo ad Alisson per precisione nei passaggi tra i portieri della Premier League. La classifica si basa sulle prestazioni registrate finora durante il campionato.

Il Telegraph lo ha inserito al quinto posto dei 20 migliori acquisti della Premier quest'anno. In classifica non ci sono né Isak, né Wirtz. Al primo posto c'è Mbeumo del Manchester United. Gianluigi Donnarumma è stato inserito dal Telegraph al quinto posto nella classifica dei 20 acquisti migliori in Premier League quest’anno. Caso curioso: non sono presenti né Alexander Isak, né Florian Wirtz del Liverpool, pagati in totale circa 300 milioni dai Reds. Il City si è mosso nelle fasi finali del mercato quando l’italiano si è reso disponibile dal Paris Saint-Germain, dopo aver già preso James Trafford in seguito alla partenza di Ederson. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donnarumma non sa giocare con i piedi? È secondo solo ad Alisson in Premier per precisione nei passaggi

Leggi anche: Donnarumma è rimasto lo stesso del Psg: è ancora titubante nelle uscite e non sa giocare coi piedi (L’Equipe)

Donnarumma non è più solo il grande portiere tra i pali, Guardiola ne difende il gioco coi piedi (Athletic)La grande parata di Gigio Donnarumma su Alexis Mac Allister nel finale di Liverpool-Manchester City fa parlare da giorni.

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Telefonata tra Donnarumma e l’Inter prima della partita con il Bodo Glimt: li ha avvertiti; Psg, Luis Enrique: dopo caso Donnarumma nessuno vuole giocare più a Monaco; Ferrovie, Donnarumma (Fs): 18 miliardi di investimenti nel 2025. Esperti dietro i sabotaggi ai Giochi; La Salernitana ‘regala’ ai suoi tifosi un’altra sconfitta e un secondo tempo inguardabile.

Psg, Luis Enrique: dopo caso Donnarumma nessuno vuole giocare più a MonacoIl tecnico spagnolo Luis Enrique ricorda i due infortuni per Gigio Donnarumma e Chevalier nei precedenti in Champions con i monegaschi e chiede il riscatto ai suoi dopo la sconfitta col Rennes e le po ... sport.virgilio.it

I tifosi del Liverpool applaudono Donnarumma quando va in porta, ma lui non risponde: non sa il motivoIn occasione di Liverpool-Manchester City, i tifosi della Kop hanno applaudito calorosamente Donnarumma mentre prendeva posto tra i pali. Ma il portiere ospite non ha ricambiato il gesto, venendo a ... fanpage.it