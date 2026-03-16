Gioca tre numeri e vince 25mila euro | il terno della fortuna a Milano

A Milano, un giocatore ha vinto 25mila euro con un terno sulla ruota locale del Lotto. La vincita è stata ottenuta facendo tre numeri. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti. La giocata ha avuto successo nel capoluogo lombardo.

La fortuna bacia Milano. Un giocatore del capoluogo lombardo ha centrato una vincita al Lotto da 25mila euro grazie a un terno sulla ruota cittadina. I numeri fortunati che hanno composto la combinazione vincente sono 12, 16 e 56. La giocata, effettuata sulla ruota cittadina, ha permesso di ottenere il premio più alto registrato in Lombardia durante l'estrazione nel concorso di sabato. La vincita, come riporta l’Agenzia Agimeg, è stata registrata nella ricevitoria di via Gioacchino Murat. Insieme a Milano, sono state baciate dalla dea bendata anche Roma, Macerata e Forlì-Cesena. In Emilia-Romagna, è stata centrata una cinquina al simbolotto, il gioco gratuito combinato alla ruota di turno, che ha fruttato circa 21. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: La fortuna bacia Terni, gioca tre euro e ne vince ventimila: ecco dove

Leggi anche: Gioca numeri a caso, vince una casa da 500mila euro

Tutto quello che riguarda Gioca tre numeri e vince 25mila euro il...

Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 6 marzo: nessun 6 o 5+; Italia v Inghilterra, i numeri del successo sulle piattaforme social di FIR: oltre 30.000.000 di visualizzazioni e crescita del 4.4% in tre giorni; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 12 marzo 2026: numeri vincenti e quote; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 13 marzo 2026.

Verso Udinese.Juventus: numeri e statistiche del matchAntivigilia di Udinese-Juventus. Sabato si gioca il match alle 20.45 in casa dei Friuliani. Sotto il profilo statistico, la Juventus ha vinto 7 delle ultime 8 sfide contro l'Udinese in ... tuttojuve.com

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 6 marzo, del SuperEnalotto. Centrati, invece, nove '5' che vincono 16.043,59 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 13 ... msn.com

Leonard Prescott è un ragazzo americano di 16 anni. Gioca nelle giovanili del Bayern e con ogni probabilità debutterà mercoledì in Champions contro l’Atalanta, perché tutti i portieri di Kompany sono infortunati. Fino a pochissimo tempo fa Leonard in Champi - facebook.com facebook

#Milan, #Gomez sfumato in estate può tornare di moda Al Liverpool gioca pochissimo: i numeri #calciomercato #SempreMilan x.com