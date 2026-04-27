Ginnastica ritmica a Chieti brillano le stelle Gold | Bindi e Fucci guidano verso i Tricolori

A Chieti si sono svolti eventi di ginnastica ritmica al PalaTricalle, con le categorie Junior e Senior Gold. Tra le atlete in evidenza ci sono state Bindi e Fucci, che si sono distinte nelle competizioni. Sono arrivati anche risultati positivi per Musacci e Ajello, in preparazione per i prossimi campionati di Folgaria. L'appuntamento ha attirato pubblico e addetti ai lavori, offrendo una giornata ricca di esercizi e performance tecniche.

Weekend di alto livello al PalaTricalle con l’Individuale Gold Junior e Senior. Successi anche per Musacci e Ajello in vista dei campionati di Folgaria. Chieti si conferma punto di riferimento per la ginnastica ritmica italiana con il Campionato Individuale Gold Junior e Senior, andato in scena il 25 e 26 aprile al PalaTricalle “Sandro Leombroni”. Due giornate di gara ad alto contenuto tecnico che hanno richiamato centinaia di atlete da tutta Italia, in un evento organizzato dall’Armonia d’Abruzzo guidata da Anna Mazziotti. Alla manifestazione hanno preso parte anche il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci e la presidente del Comitato regionale Abruzzo Barbara Giansante.🔗 Leggi su Sportface.it

1 POSTO IN CLASSIFICA GARA DI GINNASTICA NOEMI CAVALERI TRIONFA!

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