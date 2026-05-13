Il fine settimana di Le Mans si è concluso con risultati deludenti per Ducati, che ora si trova in una posizione difficile per la corsa al Campionato del Mondo MotoGP 2026, considerando che sono passati appena cinque round. Gigi Dall’Igna ha commentato che si deve ripartire dai punti positivi, sottolineando come il pilota Bagnaia avesse il ritmo necessario per arrivare primo in questa gara.

Il weekend di Le Mans è andato in archivio con un bilancio fallimentare per Ducati, che rischia di aver già compromesso le possibilità di giocarsi il Mondiale MotoGP 2026 dopo soli cinque round. La discontinuità di Francesco Bagnaia e Alex Marquez ma soprattutto il nuovo infortunio e lo stop per la doppia operazione di Marc Marquez hanno consentito infatti ad Aprilia di spiccare il volo, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin che hanno accumulato un vantaggio davvero notevole in classifica generale sui piloti di punta della Casa di Borgo Panigale. Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha fatto il punto della situazione sottolineando comunque i lati positivi dell’ultimo fine settimana in Francia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gigi Dall’Igna: “Ripartiamo dagli aspetti positivi. Bagnaia aveva il passo per vincere a Le Mans”

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