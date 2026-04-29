Bagnaia 2026 può vincere il Mondiale? I conti da Le Mans

A tre gare dalla fine del campionato, Bagnaia si trova con 67 punti di svantaggio rispetto al leader, che ha 101 punti. Dopo il GP di Jerez, Bagnaia ha accumulato 34 punti, posizionandosi al nono posto in classifica. Il pilota della Ducati Lenovo Team ha ancora possibilità di conquistare il titolo mondiale, ma la distanza dalla vetta resta notevole. La sfida si avvicina alla fase conclusiva del campionato.

Sessantasette punti. È il distacco che Francesco Bagnaia si porta dietro dopo Jerez, con Marco Bezzecchi che vola in vetta al Mondiale a quota 101 e il #63 della Ducati Lenovo Team fermo a 34, nono in classifica. Una situazione che a fine aprile sarebbe stata impensabile fino a un anno fa, quando Pecco era ancora il riferimento della MotoGP. Ma a Jerez — dove le pagelle del weekend lo hanno bocciato con un 3 — è arrivata una crepa importante — il ritiro in gara dopo il weekend complicato che ha riacceso le voci di crisi — e adesso il torinese deve dimostrare di poter ancora invertire la rotta. La domanda che gira nel paddock è una sola: ce la può fare davvero? I conti da Le Mans alla fine.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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