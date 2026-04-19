La città ha reso omaggio a Michele Alboreto, pilota di Formula 1 scomparso venticinque anni fa. Una folla di appassionati si è riunita per ricordare il campione, noto non solo per le vittorie in pista ma anche per il suo modo di essere e il rispetto dimostrato nel mondo delle corse. L’evento ha visto momenti di riflessione e celebrazione della sua figura.

Grande folla di fan e appassionati di Formula 1 ricordare i venticinque anni dalla scomparsa di Michele Alboreto, figura iconica dell’automobilismo italiano, ricordato non solo per i successi sportivi ma anche per lo stile e l’umanità che gli valsero l’appellativo di "pilota gentiluomo". A Cascina Grande c’eran tanti amici del campione della Rossa di Maranello, tanti colleghi di pista, la moglie Nadia con le figlie, e il fratello di Michele Alboreto, Ermanno. "Alboreto ha rappresentato un modello autentico di talento, determinazione e correttezza – ha dichiarato il sindaco Mattia Ferretti – ma soprattutto un esempio di passione vissuta con rispetto e umanità".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tributo della città al pilota Alboreto campione gentile

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