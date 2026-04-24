Nel Lazio non si sa come gestire i soldi | educazione finanziaria sotto la sufficienza pesa il gap di genere

Un nuovo rapporto sulla gestione delle finanze rivela che nel Lazio le competenze finanziarie sono inferiori alla soglia di sufficienza. Secondo il Rapporto Edufin Index 2025 di Alleanza Assicurazioni, l'educazione finanziaria nella regione mostra ancora delle lacune, con un divario di genere che influisce sulle capacità di gestione del denaro. I dati evidenziano come molte persone fatichino a pianificare e capire le questioni economiche di base.

Rapporto Edufin Index 2025 di Alleanza Assicurazioni: nel Lazio competenze finanziarie sotto la soglia. Peggio sulle pensioni e forte divario tra uomini e donne. I giovani fanno sperare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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