Durante la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa ieri sera, un momento ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Raimondo Todaro si è avvicinato a Ilary Blasi e le ha sussurrato qualcosa all’orecchio, mentre la telecamera riprendeva la scena. Tuttavia, l’audio di quella conversazione non è stato trasmesso in diretta, lasciando un alone di mistero su il contenuto del messaggio. Poco dopo, è stata scoperta una novità riguardo a quanto detto.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, un dettaglio rimasto fuori dall’audio della diretta ha attirato l’attenzione del pubblico. In studio, Raimondo Todaro si è avvicinato all’orecchio di Ilary Blasi per dirle qualcosa, senza che le parole fossero percepibili dai telespettatori. Nel corso della serata è stato proclamato il terzo finalista scelto dal televoto: a ottenere il posto in finale è stata Lucia Ilardo. Tuttavia, il breve scambio tra Todaro e la conduttrice è diventato uno dei momenti più commentati, proprio per l’assenza di audio che ha lasciato spazio a dubbi su quanto fosse stato detto. GF Vip, cosa ha detto Raimondo Todaro a Ilary Blasi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - GF Vip, Raimondo Todaro parla all’orecchio di Ilary Blasi: poi la scoperta. Cosa le ha sussurrato

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GF Vip, Raimondo Todaro parla all’orecchio di Ilary Blasi: cosa le ha sussurratoNella Casa del Grande Fratello Vip basta un dettaglio sfuggito alla diretta per accendere la curiosità del pubblico.

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