GF Vip Raimondo Todaro parla all’orecchio di Ilary Blasi | cosa le ha sussurrato

Durante una trasmissione del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro si è avvicinato a Ilary Blasi e le ha sussurrato qualcosa all’orecchio. La scena, ripresa dalle telecamere, ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno notato il gesto senza riuscire a capire il contenuto del discorso. La puntata ha proseguito con questa scena come uno dei momenti più commentati sui social.

Nella Casa del Grande Fratello Vip basta un dettaglio sfuggito alla diretta per accendere la curiosità del pubblico. È quello che è accaduto ieri sera, durante la puntata che ha portato alla proclamazione del terzo finalista scelto dai telespettatori. In studio, insieme ad Adriana Volpe e Lucia Ilardo, è tornato anche Raimondo Todaro, chiamato a scoprire il verdetto del televoto. Alla fine ad avere la meglio è stata Lucia, che ha conquistato il posto in finale. Ma, al di là del risultato, un momento ha attirato l’attenzione dei più attenti: Raimondo, nel salutare Ilary Blasi, si è avvicinato al suo orecchio e le ha sussurrato qualcosa. Dalla diretta non si è sentito nulla, lasciando spazio alle ipotesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro commuove tutti (pure Ilary Blasi) con la figlia JasmineUn lungo abbraccio e un ballo figlia-papà di fronte a cui era impossibile non commuoversi.

GF Vip: Raimondo Todaro parla della fidanzata, la reazione di Francesca ManziniDalla conoscenza a Catania fino alla vita quotidiana insieme, Raimondo Todaro svela tutto sul rapporto con la nuova fidanzata, confermando i rumors...

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La linea della vita di Raimondo Todaro Video; GF Vip, finale a rischio colpo di scena: Raimondo Todaro diviso tra Casa e teatro; Grande Fratello Vip, colpo di scena su Raimondo Todaro: a rischio la finale (o la vittoria) per uno spettacolo già fissato; Francesco Todaro parla di Francesca Tocca al GF Vip: lei aveva avuto una liaison con un ex Amici.

Ragazzi alla fine il GF è un gioco. E ora mettono in croce Raimondo Todaro perché è un giocatore #GFVIP x.com

Raimondo Todaro si emoziona al GF Vip: Francesca Tocca? La risposerei mille volte reddit

GF Vip, Raimondo Todaro stratega? Arriva la replica: Sono solo sveglioRaimondo Todaro accusato di strategia nella Casa del Grande Fratello Vip: durante la puntata del 12 maggio, il concorrente ha replicato. mondotv24.it

Todaro sussurra a Ilary Blasi: Per la prima volta ho visto i piedi di SelvaggiaRaimondo Todaro svela cosa ha detto a Ilary Blasi durante la diretta del GF Vip: gli auguri per il matrimonio con Bastian Muller. quilink.it