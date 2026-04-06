Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo ha fatto riferimento a quanto accaduto con l’incidente noto come “Mutanda Gate”. Ha espresso critiche nei confronti di Renato e Nicolò, che avevano scherzato con l’intimo di Blu. La discussione si è sviluppata all’interno della casa, coinvolgendo alcuni partecipanti e suscitando reazioni tra gli altri concorrenti presenti.

Lucia Ilardo apre nella casa del GF VIP, il “Mutanda Gate”. L’ex partecipante di Temptation Island critica il comportamento di Renato e Nicolò che hanno scherzato con l’intimo di Blu. La coinquilina, isolata in un’altra zona domestica, avrebbe fatto passare il suo intimo sotto una porta, facendolo arrivare a Renato Biancardi e Nicolò Brigante che l’hanno portato in giro per le stanze della casa. La Ilardo a quel punto ha reagito rispetto allo scherzo dei due uomini: “Per me avete fatto un gioco poco elegante nel prendere le mutandine ed annusarle. Blu può andare in giro anche nuda che io l’applaudo per il coraggio”, ribadisce la ragazza in giardino. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Mutanda Gate”, al GF VIP Lucia Ilardo contro Renato e Nicolò

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CHE SCHIFOOOO! Nella casa del GFVIP scoppia il mutanda gate, Blu ha passato le sue mutande a Nicolò e Renato che hanno iniziato ad annusarle e si sarebbero chiusi in bagno per mast*rbarsi, ecco il video shock, guardate qui. [ LINK NEI COM facebook

Mi dispiace per chiunque non segua il grande fratello quest'anno perché come cazzo lo spieghi fuori dalla bolla il mutanda gate #gfvip x.com