Durante una puntata del GF Vip 8, si è verificato un episodio fuori onda tra Raimondo Todaro e Ilary Blasi. In quella occasione, Todaro ha sussurrato qualcosa all’orecchio della conduttrice. La serata ha visto anche il ritorno di Todaro nello studio per annunciare la terza finalista, Lucia Ilardo. La registrazione di questi momenti, avvenuti lontano dalle telecamere, ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Una serata ricca di emozioni per Raimondo Todaro, che ha fatto il suo ritorno nella studio del GF Vip per la proclamazione del terzo finalista, Lucia Ilardo. Durante la puntata, il ballerino ha colto l’occasione per sussurrare qualcosa all’orecchio di Ilary Blasi, suscitando curiosità tra il pubblico. Un gesto che ha dimostrato la sua affettuosità e il suo apprezzamento nei confronti della conduttrice: scopriamo le parole del gieffino. Quanto guadagna Ilary Blasi al GF VIP 8 Il gesto affettuoso di Raimondo Todaro. Al termine della puntata, Raimondo Todaro ha rivelato di aver sussurrato a Ilary Blasi gli auguri per le sue nozze con Bastian. Ha commentato: “È bellissima, era la terza volta che la vedevo”.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP 8, fuori onda tra Raimondo Todaro e Ilary Blasi: cosa le ha sussurrato all’orecchio

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