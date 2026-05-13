GF Vip 2026 Lucia Ilardo batte Adriana Volpe e vola in finale | voti e percentuali ora chi è in nomination

Durante la serata del Grande Fratello Vip 2026, Lucia Ilardo è stata scelta come finalista, superando Adriana Volpe nelle preferenze del pubblico. La votazione ha visto anche la presenza di Antonella Elia e Alessandra Mussolini tra i concorrenti finalisti. Attualmente, alcuni concorrenti sono in nomination, mentre i voti e le percentuali di preferenza sono stati comunicati ufficialmente.

La favorita per la finale del Grande Fratello Vip 2026 era Adriana Volpe, invece è stata Lucia Ilardo a completare il podio con Antonella Elia e Alessandra Mussolini. E ora in nomination per il titolo di quarto finalista ci sono Renato Biancardi e Raul Dumitras.🔗 Leggi su Fanpage.it

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