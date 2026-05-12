Chi sarà il terzo finalista stasera al GF Vip | Adriana Volpe favorita la classifica e le percentuali

Stasera al Grande Fratello Vip si conoscerà il nome del terzo finalista della edizione. Sono stati pubblicati sondaggi che indicano le preferenze tra i concorrenti Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Le percentuali di consenso sono state raccolte negli ultimi giorni e contribuiranno a determinare chi accederà alla fase finale del programma.

Stasera al Grande Fratello Vip sarà proclamato il terzo finalista. Il responso dei sondaggi su Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Chi sarà il secondo finalista del GF Vip: testa a testa tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, le percentualiTra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras c'è il secondo finalista del Grande Fratello...

Chi sarà il secondo finalista del GF Vip? Le percentualiChi sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip? Scopriamo insieme le percentuali.

Argomenti più discussi: GF Vip 2026: scontro Volpe vs Mussolini, i sondaggi ribaltano tutto; Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: Adriana Volpe sfida Raimondo Todaro (ma attenti a Raul Dumitras). Chi va in finale; Grande Fratello Vip, l'eliminato e le nomination della puntata dell'8 maggio; Grande Fratello Vip: chi sarà il preferito tra Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry? I sondaggi.

RAGAZZI VEDO CHE TWITTER SI STA SVEGLIANDO SU ADRIANA IL TERZO POSTO PER LA FINALE È TUO VOLPE (vincerà Lucia con il 76%) #gfvip2026 #GFVIPV2026 #Antofox #Adryfox x.com

Chi sarà il terzo finalista stasera al GF Vip: Adriana Volpe favorita, la classifica e le percentualiStasera al Grande Fratello Vip sarà proclamato il terzo finalista. Il responso dei sondaggi su Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. fanpage.it