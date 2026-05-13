A pochi giorni dal primo anniversario del suo governo, il cancelliere tedesco ha visto il suo sostegno popolare scendere drasticamente. Un sondaggio condotto da Forsa e pubblicato da un quotidiano nazionale indica che solo il 13% dei cittadini approva le sue politiche. Gli analisti commentano che si tratta di un calo senza precedenti nella storia politica recente del paese.

Era il 6 maggio quando Friedrich Merz ha festeggiato un anno di governo. Solo sei giorni dopo, un sondaggio Forsa pubblicato da Bild rivela un crollo vertiginoso dei consensi: solo il 13% dei tedeschi lo appoggia. “Ci sono stati picchi negativi anche per i cancellieri precedenti, ma che qualcuno in questa posizione scendesse sotto il 15% non lo avevamo mai visto prima”, ha commentato Peter Matuschek, il capo dell’istituto di rilevamento, tanto stupito da aver consultato gli archivi storici prima di esprimersi. Tra i partiti, l’estrema destra di Afd svetta con il 27%, seguono la ‘sua’ CduCsu (22%) e poi la Spd (12%). La perdita di consensi riguarda direttamente sia i conservatori che i socialdemocratici che “hanno perso un terzo della loro sostanza”, ha commentato l’analista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Germania, il cancelliere Merz crolla nei sondaggi: solo il 13% dei tedeschi lo appoggia. Gli analisti: “Una cosa mai vista prima”

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