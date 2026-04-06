A inizio aprile 2026, Donald Trump registra un calo significativo nei sondaggi di opinione pubblica negli Stati Uniti. L'indice di gradimento netto del politico si attesta ora a -17%, evidenziando una perdita di consensi rispetto ai mesi precedenti. Un dato che riflette una riduzione del numero di sostenitori e un aumento di coloro che esprimono disapprovazione. Questi cambiamenti si riscontrano in un contesto di crescente attenzione mediatica e analisi pubblica.

Donald Trump sta affrontando un drastico calo di popolarità negli Stati Uniti in questo inizio di aprile 2026, con un indice di gradimento netto che è precipitato a -17%. I dati raccolti dagli analisti mostrano una situazione preoccupante per l’inquilino della Casa Bianca, il cui consenso generale oscilla ora tra il 35% e il 40%. Questa flessione risulta più marcata rispetto a quella registrata da Joe Biden dopo il dibattito di giugno 2024. Il fenomeno non riguarda solo la percezione esterna, ma colpisce il cuore del suo elettorato. Secondo le rilevazioni dell’Università del Massachusetts Amherst, circa il 16% di chi lo ha votato non intenderebbe farlo di nuovo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump crolla nei sondaggi: il 16% dei suoi elettori lo tradisce

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