Geraci siculo punta sulla bellezza diffusa | al via i concorsi dedicati a fiori vicoli e orti domestici

A Geraci Siculo sono state avviate due iniziative dedicate alla promozione del patrimonio locale attraverso il verde e le tradizioni. I concorsi si concentrano sulla bellezza dei fiori, dei vicoli e degli orti domestici, coinvolgendo direttamente i cittadini. L’obiettivo è valorizzare il centro storico e rafforzare il senso di appartenenza, stimolando la partecipazione della comunità e il recupero delle pratiche tradizionali.

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