Geraci siculo punta sulla bellezza diffusa | al via i concorsi dedicati a fiori vicoli e orti domestici

Da palermotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Geraci Siculo sono state avviate due iniziative dedicate alla promozione del patrimonio locale attraverso il verde e le tradizioni. I concorsi si concentrano sulla bellezza dei fiori, dei vicoli e degli orti domestici, coinvolgendo direttamente i cittadini. L’obiettivo è valorizzare il centro storico e rafforzare il senso di appartenenza, stimolando la partecipazione della comunità e il recupero delle pratiche tradizionali.

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Due iniziative per valorizzare il borgo attraverso la cultura del verde, il recupero delle tradizioni e il coinvolgimento attivo della comunità. Geraci Siculo sceglie ancora una volta di investire sulla bellezza diffusa, sul senso di appartenenza e sulla sostenibilità ambientale, lanciando.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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