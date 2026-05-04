Dal 6 al 10 maggio, l'hotel cinque stelle di Gran Meliá ospiterà un giardino fiorito su Piazza Cordusio, accompagnato da workshop dedicati ai fiori e all'arte della bellezza. Contestualmente, si svolgerà a Milano Orticola 2026, dal 7 al 10 maggio nei Giardini Indro Montanelli, con esposizioni di piante rare, fioriture e un giardino pensato per offrire momenti di relax ai visitatori.

Fervono i preparativi per l’appuntamento milanese più amato dagli appassionati di giardinaggio e garden design: Orticola 2026, dal 7 al 10 maggio presso i giardini Indro Montanelli svelerà magnifiche fioriture, piante rare e anche un giardino speciale per trovare serenità. Ma come un’ondata di gioia e colore contagia anche altri angoli della città grazie alle tante iniziative del FuoriOrticola. In particolare, Palazzo Cordusio Gran Meliá si inserisce in questo ricco palinsesto offerto alla città, che vede coinvolti 29 musei e gallerie, 12 ville e giardini, 43 negozi e 22 floral designer, per un mese di maggio ricco di iniziative aperte al pubblico, ingressi scontati e gratuiti, visite guidate e workshop.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 6 al 10 maggio, l’hotel 5 stelle di Gran Meliá svela un giardino fiorito su Piazza Cordusio con workshop dedicati ai fiori e alla bellezza dell'arte

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