Geopolitica | trasformazioni e sviluppi la mostra

Giovedì 21 maggio 2026 alle 18:00 si terrà l'inaugurazione di una mostra presso lo spazio Plus Arte Puls, parte del ciclo di eventi intitolato Mutamenti e prospettive future. L'evento, promosso dall’Associazione culturale in tempo e curato da Ida Mitrano e Rita Pedonesi, si concentra sulle trasformazioni e gli sviluppi nel campo della geopolitica. La mostra sarà accompagnata da un incontro dedicato a questi temi, aperto al pubblico.

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18:00, presso lo spazio Plus Arte Puls, si apre il nuovo ciclo di eventi Mutamenti e prospettive future con la mostra e l'incontro Geopolitica: trasformazioni e sviluppi, promosso dall’Associazione culturale in tempo, a cura di Ida Mitrano e Rita Pedonesi.Il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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