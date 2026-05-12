Geopolitica e arte | la nuova mostra a Roma

Cosa: Inaugurazione della mostra e incontro interdisciplinare Geopolitica: trasformazioni e sviluppi, primo appuntamento del ciclo Mutamenti e prospettive future promosso dall’Associazione culturale in tempo.. Dove e Quando: Spazio Plus Arte Puls, Viale G. Mazzini 1 a Roma. Inaugurazione giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18:00, visitabile fino al 30 maggio 2026.. Perché: Un’occasione imperdibile per riflettere, attraverso il potente linguaggio dell’arte contemporanea, sulle radicali trasformazioni globali e sulle urgenti crisi strutturali del nostro tempo.. In un’epoca segnata da continui stravolgimenti a livello internazionale, il linguaggio visivo si conferma uno strumento privilegiato per indagare la realtà e decifrare le complesse dinamiche che governano il nostro pianeta.🔗 Leggi su Ezrome.it

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