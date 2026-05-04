Udine racconta il Friuli dopo il 1976 | in Castello la mostra Terremoti e trasformazioni

In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, il Comune di Udine ha organizzato una mostra fotografica nel Castello. La mostra si concentra sulla memoria degli eventi sismici, sulle trasformazioni subite dal territorio e sugli interventi di ricostruzione portati avanti negli anni successivi. L’esposizione raccoglie immagini che documentano il prima e il dopo del terremoto, offrendo uno sguardo sulle modifiche apportate alla regione.

In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, il Comune di Udine promuove una mostra fotografica dedicata alla memoria, alle trasformazioni e al futuro del territorio friulano. L’esposizione, intitolata “Terremoti e trasformazioni. Fotografia e scienza.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate “Qui intorno” fino al 10 maggio: Guido Guidi racconta il Friuli Venezia Giulia dal Castello di UdineProrogata la mostra che riapre gli archivi del CRAF di Spilimbergo e invita a rileggere paesaggi e memorie della regione. Friuli 1976: il documentario che rivive il terremoto e la rinascitaUn documentario racconta la memoria e la rinascita del Friuli dopo il terremoto del 1976, con un sulla comunità di Orcolat. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 50 anni del terremoto. Udine racconta il Friuli dopo il 1976: a luglio in Castello la mostra Terremoti e trasformazioni; Dall'archivio dell'ANA di Udine il racconto del terremoto; Tra immagini, testimonianze e memoria: Pozzuolo racconta il padre della Protezione Civile, 24 aprile 2026; Quello che resta: a Udine arriva il documentario sui riti delle montagne friulane. '50 anni di terremoto', un libro corale racconta la rinascita del FriuliNon solo memoria della tragedia, ma racconto complesso di una rinascita diventata modello. È questo il cuore di 50 anni di terremoto - Le scosse che hanno trasformato il Friuli, volume collettivo pres ... ansa.it Udinese-Torino, maglie speciali per ricordare: Il Friuli ringrazia e non dimenticaA cinquant’anni dal sisma, l’Udinese scende in campo al Friuli con una divisa celebrativa per onorare la rinascita del territorio. Anche il Torino rende omaggio alla memoria con un richiamo alla trage ... rainews.it Gökhan Inler racconta a Diretta il lato meno visibile del ruolo di direttore tecnico: una funzione totale, fatta di campo, gestione e relazioni quotidiane con giocatori e staff. E per chi arriva a Udine è previsto anche un "rituale"... Link alla video intervista nelle storie - facebook.com facebook