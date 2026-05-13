Genova | Open Day ai Luzzati per scoprire l’affido familiare

A Genova si è svolto un Open Day presso i Luzzati dedicato alla conoscenza dell’affido familiare, un'iniziativa rivolta a sensibilizzare i cittadini su questa procedura. Durante l’evento sono stati presentati dati sulla distribuzione degli affidi nei vari quartieri della città e sono state fornite informazioni su come le persone interessate possano avvicinarsi a questo tema. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in un impegno più diretto e consapevole.

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? Punti chiave Come si può trasformare l'interesse individuale in un impegno civico concreto?. Quali sono i dati reali sulla distribuzione degli affidi nei quartieri?. Perché i neonati rappresentano la fascia più numerosa tra i beneficiari?. Come funzionano i nuovi percorsi di accoglienza previsti per il 2026?.? In Breve Open Day ai Giardini Luzzati venerdì 15 maggio dalle 15:30 alle 20:00.. Nel 2025 attivati 32 nuovi progetti con 234 affidi familiari totali registrati.. Municipio VI Medio Ponente registra il 29,6% dei casi di affido familiare.. Il 22% dei beneficiari coinvolti nei percorsi è costituito da neonati.. Venerdì 15 maggio, dalle 15:30 alle 20:00, i Giardini Luzzati di Genova ospiteranno il primo Open Day dedicato all’affido familiare per approfondire questo strumento di tutela dei minori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova: Open Day ai Luzzati per scoprire l’affido familiare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Open Day UniTE: 800 studenti pronti a scoprire il futuro accademicoL'Università degli Studi di Teramo riapre le porte al futuro accademico martedì 14 aprile, con un Open Day che vedrà la partecipazione di circa 800... Volo tra le Dolomiti: open day per scoprire la magia degli aliantiL’Aeroclub Belluno organizza un open day dedicato al volo a vela per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, con l’obiettivo di accogliere nuovi... Temi più discussi: A Genova un open day dedicato alle scuole di specializzazione in ambito medico; Medicina, il 14 maggio il primo open day per scegliere la specializzazione: studenti a confronto con scuole, tutor e specializzandi -; Grande partecipazione all’open day della Casa della comunità di Cortemaggiore; Open Day per le 16 lauree magistrali dell’Insubria: inglese, doppio titolo e attenzione al mondo del lavoro tra i punti di forza. Affido familiare, venerdì open day ai Luzzati di Genova x.com Affido familiare, venerdì open day ai Luzzati di GenovaTrentadue progetti di affido famigliare avviati nel 2025, di cui 27 affidi residenziali e cinque a tempo parziale, e otto già attivati nel 2026 (quattro residenziali e quattro a tempo parziale). (ANSA ... ansa.it Affido, il primo open day del Comune di Genova ai Giardini Luzzati. Lodi: Impegno di tutta la cittàAffido, il primo open day del Comune di Genova ai Giardini Luzzati. Lodi: Impegno di tutta la città ... msn.com