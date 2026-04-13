Volo tra le Dolomiti | open day per scoprire la magia degli alianti

Durante il fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, l’Aeroclub Belluno terrà un open day dedicato al volo a vela tra le Dolomiti. L’evento mira a invitare chi desidera conoscere da vicino questa attività, offrendo la possibilità di scoprire le caratteristiche degli alianti e di partecipare a eventuali prove di volo. La manifestazione si svolgerà in un’area nota per la sua conformazione naturale e paesaggistica.

L’Aeroclub Belluno organizza un open day dedicato al volo a vela per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, con l’obiettivo di accogliere nuovi appassionati e aspiranti piloti nel contesto delle Dolomiti. L’iniziativa risponde a una domanda in costante aumento per questa disciplina, puntando sulla valorizzazione di una struttura che integra diverse specialità aeronautiche. La gestione operativa del club tra alianti e addestramento specialistico. Il numero di aeromobili disponibili presso la sede bellunese garantisce un accesso facilitato alla pratica del volo senza vela. Attualmente, la flotta conta 7 alianti gestiti da un gruppo di circa 40 soci, una proporzione che permette di ridurre i tempi di attesa per le prenotazioni e favorisce una maggiore rotazione delle attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volo tra le Dolomiti: open day per scoprire la magia degli alianti Un febbraio di open day per scoprire il mondo della musica elettronicaArezzo, 26 gennaio 2026 – Un mese di open day per scoprire il mondo della musica elettronica. Open Day UniTE: 800 studenti pronti a scoprire il futuro accademicoL'Università degli Studi di Teramo riapre le porte al futuro accademico martedì 14 aprile, con un Open Day che vedrà la partecipazione di circa 800...