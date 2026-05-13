genocidio riproduttivo e resistenza delle donne

C’è una soglia che Spermopolitica. Genocidio riproduttivo e resistenza in Palestina, scritto da Elisa Bosisio, Maddalena Fragnito e Federica Timeto (Prospero, pp. 170, euro 17), attraversa con decisione: quella che separa la violenza visibile da quella che agisce nel tempo. Non solo distruzione fisica, ma cancellazione delle condizioni che rendono possibile la continuità della vita, quando a essere colpite non sono solo le persone, ma ciò che permette loro di nascere e crescere: acqua, cibo, ospedali, case, reti di cura. L’introduzione, del Palestinian Feminist Collective, racconta Gaza non solo riguardo la morte ma sulla vita resa impossibile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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