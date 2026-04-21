Festa della Resistenza 2026 | al Mattatoio il racconto delle donne

La Festa della Resistenza del 2026 si svolge quest’anno al Mattatoio, dove si terrà un evento dedicato alle donne. La manifestazione, ormai tradizione, celebra l’Anniversario della Liberazione con momenti di approfondimento e testimonianze. L’appuntamento si inserisce nel calendario annuale dedicato alla memoria storica e alla lotta per la libertà, attirando pubblico e partecipanti interessati a rivivere e condividere quei momenti fondamentali della storia italiana.

Torna anche quest’anno la Festa della Resistenza, un appuntamento ormai irrinunciabile per le celebrazioni dell’Anniversario della Liberazione. Promossa da Roma Capitale, la manifestazione giunge alla sua IV edizione con un programma ampio e diffuso in tutta la città. Dal 23 al 26 aprile, incontri, spettacoli, lectio magistralis e attività culturali animeranno alcuni dei luoghi più simbolici della Resistenza romana. Cuore della manifestazione sarà il Mattatoio di Roma, a pochi passi da Porta San Paolo che è stata teatro della dura lotta contro l’occupazione nazista. L’edizione 2026, curata da Silvia Barbagallo, propone oltre 100 appuntamenti, quasi tutti gratuiti, e rivolti a tutte le fasce d’età.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Festa della Resistenza 2026: al Mattatoio il racconto delle donne Demian by HERMANN HESSE | Full Audiobook Notizie correlate FESTA DELLA RESISTENZA DI ROMA: 4 giorni con oltre 100 eventi al Mattatoio di Testaccio e in altri luoghiLa memoria torna ad abitare i luoghi in cui la libertà è stata conquistata, confermando la vocazione itinerante di un evento che ricerca la storia... Leggi anche: Donne, voto e Resistenza: a Forlì il racconto delle protagoniste del 1946 Liliana Vasunini e Jolanda Baldassarri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FESTA DELLA RESISTENZA; Festa della Resistenza, IV edizione: tutti gli eventi in programma a Roma; FESTA DELLA LIBERAZIONE 2026. OTTANT'ANNI DI REPUBBLICA ANTIFASCISTA CON LE DONNE PROTAGONISTE!; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città. FESTA DELLA RESISTENZA DI ROMA: 4 giorni con oltre 100 eventi al Mattatoio di Testaccio e in altri luoghiDal 23 al 26 aprile appuntamento con la IV edizione della FESTA DELLA RESISTENZA: Roma Capitale celebra l'81° Anniversario della Liberazione e gli 80 anni dell’Assemblea Costituente: quattro giorni di ... funweek.it Festa della Resistenza 2026 a RomaDal 23 al 26 aprile appuntamento con la IV edizione della FESTA DELLA RESISTENZA: Roma Capitale celebra l'81° Anniversario della Liberazione e gli 80 anni dell’Assemblea Costituente: quattro giorni di ... funweek.it