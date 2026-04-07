Milan Gabbia torna ad allenarsi in gruppo | ecco cosa filtra in vista della sfida con l’Udinese

Il difensore del Milan è tornato ad allenarsi con il gruppo a Milanello, dopo aver subito un intervento. La sua presenza in vista della prossima partita contro l’Udinese sembra più vicina. La squadra si prepara al match, con tutti i giocatori a disposizione per le sedute di allenamento. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato la sua partecipazione alla sfida imminente.

Dopo il ko del 'Maradona' contro il Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri ha ripreso immediatamente gli allenamenti a Carnago. La risposta del campo è attesa nelle prossime sette giornate, decisive per difendere la zona Champions. Intanto, da Milanello arriva una notizia positiva: Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore era fermo da inizio marzo per un’ernia inguinale che lo ha costretto a un intervento chirurgico. Il centrale classe 1999 ha completato il percorso di recupero e sarà a disposizione già dalla prossima giornata contro l'Udinese. Un rientro importante per Allegri, che ritrova un elemento in grado di guidare la linea difensiva in un momento delicato della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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