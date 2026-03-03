Inter news le ultime da Como | la probabile formazione dei nerazzurri

L’Inter affronta la trasferta di Como nella semifinale di Coppa Italia, con Cristian Chivu che sta preparando la formazione. La partita si gioca a pochi giorni dal derby contro il Milan, e le scelte del tecnico nerazzurro saranno influenzate da questa vicinanza di impegni. La squadra è pronta a scendere in campo, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante.

Inter news. L’Inter apre la semifinale di Coppa Italia con la trasferta di Como, in una sfida che arriva a pochi giorni dal derby contro il Milan e che inevitabilmente condizionerà le scelte di Cristian Chivu. I nerazzurri vogliono la finale, ma la gestione delle energie sarà fondamentale in una fase della stagione così delicata. Il Como di Cesc Fabregas, invece, non ha intenzione di fare calcoli. I lariani stanno vivendo una stagione importante e inseguono anche un piazzamento europeo. Per questo motivo il tecnico spagnolo dovrebbe schierare la miglior formazione possibile, al netto delle assenze di Addai e Morata e delle condizioni non ottimali di Baturina, che potrebbe partire dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Quando torna Bonny? Le ultime sull'infortunio dell'attaccante dell'InterUna vittoria a San Siro macchiata dall'infortunio di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante si è fermato nell’ultima gara di campionato contro il Genoa. Uno stop arrivato dopo uno scatto nel secondo tempo, che ... tag24.it

Inter: Zielinski, faremo di tutto per vincere scudetto e Coppa Italia(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Obiettivo scudetto e Coppa Italia? Sarebbe una cosa fantastica, faremo di tutto per poter vincere questi due trofei importanti. Abbiamo tutto nelle nostre mani. Lo ha detto ... corrieredellosport.it

Inter - Bodo: scelte & sorpresa #fcinternazionale #oggi #news #championsleague #calcio - facebook.com facebook

It’s ! Coppa Italia: Como- #Inter Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como 21:00 CET / 15:00 EST x.com