Maglietta bianca e cuore rosso al Monaldi il sit-in dei genitori dei bimbi cardiopatici | Oppido non si tocca

Alle 10 di questa mattina, al Monaldi, si è svolto un sit-in promosso dai genitori dei bambini cardiopatici. I partecipanti indossavano magliette bianche con un cuore rosso, simbolo della loro preoccupazione sullo stato del reparto di cardiochirurgia pediatrica. La protesta ha avuto come obiettivo principale l’opposizione a un intervento di ristrutturazione che riguarda l’area operativa, con lo slogan «Oppido non si tocca».

Una maglietta bianca con un cuore rosso per manifestare «preoccupazione sullo stato di criticità in cui versa il reparto di cardiochirurgia pediatrica»: oggi alle 10, nel piazzale dell'ospedale Monaldi di Napoli, i genitori dei bimbi cardiopatici che dopo il decesso, lo scorso 21 febbraio, del piccolo Domenico Caliendo, vittima di un trapianto di cuore fallito, hanno espresso vicinanza al cardiochirurgo Guido Oppido. Si sono ritrovati davanti al nosocomio più dei 186 genitori che compongono l'associazione «Battiti». Quel reparto, viene evidenziato, per tutti i genitori di bambini cardiopatici congeniti, rappresenta «l'unico presidio specialistico del sud Italia e un'eccellenza del nostro sistema sanitario». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Maglietta bianca e cuore rosso, al Monaldi il sit-in dei genitori dei bimbi cardiopatici: «Oppido non si tocca» Articoli correlati Genitori dei bimbi cardiopatici: “Stop alla gogna mediatica contro Oppido”Tempo di lettura: 2 minuti “Chiediamo con forza che finisca immediatamente la gogna mediatica contro il professore Guido Oppido”. “Oppido non si tocca”, al Monaldi in centinaia a difesa del chirurgo: sono le famiglie dei trapiantati di cuoreManifestazione con centinaia di persone al Monaldi per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Oppido, indagato per la morte del piccolo Domenico:... Contenuti e approfondimenti su Maglietta bianca Discussioni sull' argomento Maglietta bianca e cuore rosso, domani al Monaldi genitori bimbi cardiopatici; Maglietta bianca e cuore rosso, domani al Monaldi genitori bimbi cardiopatici; Monaldi: genitori di bimbi cardiopatici in maglietta bianca; Bimbo trapiantato, al Monaldi in 100 per esprimere solidarietà a Guido Oppido. Maglietta bianca e cuore rosso, al Monaldi genitori bimbi cardiopaticiUna maglietta bianca con un cuore rosso per manifestare preoccupazione sullo stato di criticità in cui versa il reparto di cardiochirurgia pediatrica: si riuniranno alle 10 di domenica, nel piazzale ... ansa.it Maglietta bianca e cuore rosso, al Monaldi il sit-in dei genitori dei bimbi cardiopatici: «Oppido non si tocca» facebook Maglietta bianca e cuore rosso, domani al Monaldi genitori bimbi cardiopatici. "E' unica cardiochirurgia al Sud, piena vicinanza alla mamma di Domenico" #ANSA x.com