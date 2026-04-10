835 genitori di bimbi cardiopatici del Monaldi | Ci sentiamo abbandonati

Per i genitori di bambini affetti da cardiopatie che si rivolgono all’Ospedale Monaldi di Napoli, la situazione delle cure è fonte di grande preoccupazione. In un comunicato, 835 di loro hanno espresso il loro malcontento, affermando di sentirsi abbandonati e di ritenere le dichiarazioni del presidente del Parlamento sulla continuità assistenziale insufficienti e lontane dalla realtà quotidiana delle famiglie. La questione riguarda le condizioni delle cure e il supporto offerto alle famiglie di bambini con problemi cardiaci.

Tempo di lettura: 2 minuti “Le dichiarazioni del presidente Roberto Fico sulla presunta continuità delle cure presso l’Ospedale Monaldi di Napoli risultano, allo stato attuale, del tutto insufficienti e distanti dalla realtà vissuta quotidianamente delle nostre famiglie”. E’ quanto sottolineano 835 genitori di bambini affetti da patologie cardiache, attualmente in cura al Monaldi di Napoli, i quali hanno inviato una lettera al governatore della Campania Roberto Fico. I genitori si sono rivolti agli avvocati Sergio Pisani e Pellegrino Comitale, i quali fanno sapere che il numero dei genitori che si sono rivolti a loro sta aumentando e potrebbero arrivare a mille già entro oggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - 835 genitori di bimbi cardiopatici del Monaldi: “Ci sentiamo abbandonati” Maglietta bianca e cuore rosso, al Monaldi il sit-in dei genitori dei bimbi cardiopatici: «Oppido non si tocca»Una maglietta bianca con un cuore rosso per manifestare «preoccupazione sullo stato di criticità in cui versa il reparto di cardiochirurgia... Leggi anche: Famiglie dei bimbi cardiopatici in protesta: ‘Oppido deve restare intatto al Monaldi’ Monaldi, i genitori dei bimbi cardiopatici chiedono aiutoOltre agli aspetti economici, le famiglie segnalano la mancanza di chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità dei trasferimenti ... ilfattovesuviano.it L'avvocato dei genitori del piccolo Domenico: Il Monaldi ha aperto alla possibilità di un risarcimentoLe parole del legale al termine di un incontro durato diverse ore con i vertici dell'azienda ospedaliera. Oggi si è anche tenuto un Consiglio regionale sulla vicenda alla presenza del governatore Robe ... napolitoday.it