A Bari, i giudici hanno riconosciuto la validità di una famiglia composta da tre genitori, senza specificare i loro nomi o ruoli. La decisione si inserisce in un contesto legale in cui si affronta il riconoscimento di strutture familiari non convenzionali, evidenziando come il sistema giudiziario si trovi a dover interpretare situazioni complesse e nuove rispetto alle tradizionali definizioni di famiglia.

Roma, 13 mag – C’eravamo illusi, forse per un eccesso di ottimismo o per una residua fiducia nelle istituzioni, che il diritto servisse ancora a mettere ordine nel caos della realtà. A proteggere i più deboli e a presidiare i confini invalicabili del buonsenso. Ci sbagliavamo. A Bari, tra le pieghe di una sentenza della Corte d’Appello che ha il sapore amaro dell’ideologia pura, è andata in scena la demolizione controllata dell’anagrafe, della legge e della natura stessa. Benvenuti nell’era del “Genitore 3”: l’ultimo traguardo, nemmeno poi così anomalo e inusitato, di una magistratura che, non contenta di interpretare le norme vigenti, ha deciso di riscriverle a colpi di sentenze creative, ignorando il mandato parlamentare e il sentire comune.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Genitore 1,2 e… 3: a Bari i giudici legalizzano la famiglia a geometria variabile

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