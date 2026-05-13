genesis lusso made in corea

Il marchio di lusso Genesis, appartenente alla Hyundai, debutta in Italia con l’intenzione di affermarsi rapidamente nel mercato. La casa coreana porta nel nostro paese il concetto di ospitalità tipico della cultura coreana, chiamato «Son-nim», come parte integrante della sua proposta. La presenza di Genesis in Italia segna l’ingresso ufficiale di un brand che punta a valorizzare il settore del lusso con caratteristiche proprie.

Genesis sbarca in Italia e fa sul serio da subito. Il marchio di lusso della Hyundai, trasporta nel nostro Paese il concetto della tradizionale ospitalità coreana denominata «Son-nim». Un'idea attorno alla quale ruota un intero sistema, perché i coreani fanno proprio dell'ospitalità uno dei loro punti di forza. Non a caso le tre nuove proposto del gruppo, tutte full electric, fanno del comfort interno e del piacere di guida uno dei must di Genesis. Il primo modello d'«attacco» è il GV60 che rappresenta l'espressione più avanzata di Genesis nel segmento dei Suv compatti alto di gamma: attenzione al dettaglio, qualità percepita e cura degli abbinamenti di materiali, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di vita a bordo di livello superiore.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Genesis, il lusso made in Corea

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