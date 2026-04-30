Genesis conquista l’Italia | arriva il lusso elettrico coreano

A partire dalla primavera del 2026, il marchio automobilistico coreano entrerà nel mercato italiano con l’apertura di showroom a Padova e Roma. La società prevede di produrre circa 350 veicoli elettrici di lusso nel primo anno di attività. La scelta delle città e la produzione sono state comunicate ufficialmente, segnando l’ingresso del brand nel settore delle auto di alta gamma elettriche nel paese.

? Cosa sapere Genesis approda in Italia nella primavera 2026 con showroom a Padova e Roma.. Il marchio punta a produrre 350.000 veicoli annui entro il 2030 in Europa.. Il marchio Genesis approda ufficialmente in Italia nel corso della primavera 2026, inaugurando la sua presenza nel Belpaese con due nuovi showroom situati a Padova e a Roma per offrire un’esperienza di ospitalità ispirata alla filosofia coreana Son-nim. Dopo aver consolidato il proprio prestigio nei mercati asiatici e negli Stati Uniti, dove le vendite hanno superato quota un milione e mezzo di unità, il brand di lusso del gruppo Hyundai punta ora a una conquista europea capillare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genesis conquista l’Italia: arriva il lusso elettrico coreano Notizie correlate Genesis GV60, la prova de IlFatto.it – Il lusso elettrico coreano arriva in Italia – FOTO‹ › 1 / 9 genesis gv60 ‹ › 2 / 9 genesis gv60 ‹ › 3 / 9 genesis gv60 ‹ › 4 / 9 genesis gv60 ‹ › 5 / 9 genesis gv60 ‹ › 6 / 9 genesis gv60 ‹ › 7 / 9... Genesis sbarca in Italia. Ecco il lusso elettrico in versione coreanaIl mercato automobilistico italiano si prepara ad accogliere un nuovo protagonista nel segmento premium. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Così la cinese Zeekr tenta la conquista dell'Europa (e dell'Italia); Genesis arriva in Italia: elettriche premium; Il fascino delle rarità; Genesis e Larusmiani alla Milano Design Week 2026. Genesis, il marchio coreano arriva in Italia con 3 modelli di auto elettricheIl marchio premium entra ufficialmente nel mercato italiano, come parte del progetto di espansione in Europa del brand. Aperti due show-room a Padova e a Roma, con altri due concessionari che verranno ... tg24.sky.it "E ora, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni, vi portiamo nel magico mondo della musica con una storia che ha incantato generazioni intere. Parliamo dei Genesis, un gruppo musicale britannico che ha fatto storia nel panorama del rock progressivo e no - facebook.com facebook