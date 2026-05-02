genesis gv60 il lusso coreano elettrico tra golf lago e silenzio

Un’auto di lusso coreana, il Genesis GV60, si distingue per il suo stile sobrio e raffinato, ideale per chi preferisce un approccio riservato. Arrivando silenziosamente in Italia, questa vettura si presenta come un esempio di eleganza discreta, senza enfatizzare il suo arrivo. La sua presenza si percepisce nei dettagli curati e nelle finiture di alta qualità, che si fanno notare senza bisogno di clamore.

C’è un modo di arrivare in Italia senza alzare la voce. Non con il clamore di chi entra in scena spingendo la porta, ma con la discrezione di chi la apre piano, saluta, osserva, e poi lascia che siano i dettagli a parlare. Genesis, brand premium nato a Seul nel 2015, ha scelto proprio questa strada: non una passerella urbana, non un debutto urlato, ma il prato ordinato del Golf Club dell’Olgiata, a Roma. Con una giornata mite, la Genesis European Golf Cup ha fatto tappa all’Olgiata dopo il debutto italiano al Golf Club della Montecchia di Padova. Un torneo amatoriale, certo, ma anche una dichiarazione di posizionamento: il golf come spazio naturale di relazione, ospitalità, misura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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#genesisgv60 #genesisgv70 Nel mondo delle auto premium luxury Genesis è un nome nuovo, una realtà che ha debuttato come brand vero e proprio nel 2015 e adesso, dopo 10 anni ed 1,5 milioni di auto vendute in 20 mercati, approda anche in Italia. Abbia - facebook.com facebook