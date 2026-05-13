Gemini due giorni di contaminazioni

Durante un festival di due giorni, sono stati registrati numerosi episodi di contaminazione musicale, con artisti provenienti da diversi paesi che hanno portato sul palco suoni e stili variegati. Le esibizioni hanno spaziato tra generi e culture, creando un flusso continuo di influenze e novità sonore. Gli organizzatori hanno confermato che alcune esibizioni sono state interrotte a causa di problemi tecnici o comportamenti non conformi alle regole del festival.

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I festival sono occasioni non solo di condivisione di emozioni, ma diventano anche, nelle occasioni migliori, veri cataloghi dal vivo di suoni che arrivano da geografie lontane che permettono all’ascoltatore di scoprire ondate e movimenti spesso fuori dalle consuetudini. È il caso di Gemini, la rassegna di due giorni che va in scena venerdì e sabato al DumBO (via Casarini, dalle 20), anticipando l’estate bolognese dei grandi appuntamenti dal vivo. Ricchissimo il cartellone, che restituisce il piacere dell’esplorazione, dell’incontro con artisti che parlano linguaggi culturali molto diversi tra loro, spesso espressione di geografie poco presenti sulla mappa della musica planetaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gemini, due giorni di contaminazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Contaminazioni cosmetiche: lezione di geografiaQuesto articolo è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026. Contaminazioni sonore: Daniele Sepe e Fanfara Station in concerto al Centro Sociale di SalernoVenerdì 24 aprile, alle ore 21:00, il Centro Sociale di Salerno ospita un doppio concerto organizzato da ResisTanz Produzioni in occasione della... Argomenti più discussi: Gemini, due giorni di contaminazioni; Volvo avvia l’integrazione di Google Gemini su oltre 2,5 milioni di auto; Gemini Festival, tra rock ed elettronica alla ricerca di suoni nuovi; La Gemini Mestre riparte da Mattia Ferrari e dal ds Marton. Google sta espandendo Antigravity, l'IDE lanciato a novembre 2025 con Gemini 3. Sono emerse due nuove funzionalità sperimentali: la condivisione dello schermo e agenti personalizzabili. #google #antigravity x.com Questa fotografia della navetta spaziale Gemini-Titan 7 (GT-7) è stata scattata dalla navetta spaziale Gemini-Titan 6 (GT-6) durante il rendezvous storico delle due navette spaziali il 15 dicembre 1965. Le due navette spaziali sono distanti circa 37 piedi qui. La reddit ’Gemini’, qui si balla. Due giorni di festivalC’è una scena musicale contemporanea, che attraversa i diversi linguaggi, l’avant pop’, ballate avvolgenti, seducenti, che mescolano la piacevolezza con la ricerca sonora. Una ondata in movimento, che ... ilrestodelcarlino.it