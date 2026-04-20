Contaminazioni sonore | Daniele Sepe e Fanfara Station in concerto al Centro Sociale di Salerno

Venerdì 24 aprile alle 21:00, il Centro Sociale di Salerno ospita un doppio concerto con le esibizioni di Daniele Sepe e Fanfara Station. L’evento, promosso da ResisTanz Produzioni, si svolge in occasione della vigilia della Festa della Liberazione. L’appuntamento vedrà sul palco due formazioni che propongono contaminazioni sonore e stili diversi, offrendo una serata dedicata alla musica dal vivo nel centro della città.

Venerdì 24 aprile, alle ore 21:00, il Centro Sociale di Salerno ospita un doppio concerto organizzato da ResisTanz Produzioni in occasione della vigilia della Festa della Liberazione. L'evento porta sul palco la sintesi strumentale del sassofonista Daniele Sepe con il suo progetto Galactic.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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