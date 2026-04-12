Contaminazioni cosmetiche | lezione di geografia

Negli ultimi anni, l’industria cosmetica ha visto un incremento di contaminazioni tra diverse tradizioni e pratiche provenienti da tutto il mondo. Dalla Corea al Medio Oriente, dall’Europa all’Africa, le formulazioni e i prodotti di bellezza si sono influenzati reciprocamente attraverso scambi commerciali e culturali. Questi processi hanno portato a nuove combinazioni di ingredienti e tecniche, creando un panorama internazionale in continua evoluzione nel settore della cosmesi.

Questo articolo è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026. Il motore dell'innovazione «La Corea ha rivoluzionato l’industria cosmetica con ricerca scientifica avanzata, velocità di innovazione e un approccio quasi dermocosmetico alla skincare, con tecnologie come ingredienti fermentati, formule multi-step e integrazione con la medicina estetica», spiegano Marcella Di Simone e Ylenia Basagni, founder di Milan Loves Seoul. Se la K-Beauty ha ridisegnato l’industria cosmetica globale, ci sono mercati semiemergenti altrettanto vitali: in Cina, per esempio, cresce l’attenzione per i marchi locali, mentre in...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Contaminazioni cosmetiche: lezione di geografia Cosmeticoressia, la skincare delle preadolescenti nel mirino dell’Antitrust: istruttorie contro Sephora e altre aziende cosmeticheL’Antitrust accende i riflettori su un fenomeno che, fino a pochi mesi fa, sembrava confinato ai social e alle tendenze virali tra giovanissimi: la... Prima anticipazione di "Contaminazioni Musicali 2026": Coez al Teatro Romano, in vendita i bigliettiUn nuovo nome entra in anticipo nel cartellone di “Contaminazioni Musicali 2026”, la rassegna ideata da Eventi Verona all’interno dell’Estate...