La Valle dell’Adige si trova ad affrontare un’ondata di gelo che preoccupa gli agricoltori, specialmente quelli impegnati nella coltivazione di frutteti. Le basse temperature notturne minacciano i boccioli, portando gli agricoltori a valutare strategie come le irrigazioni notturne per proteggere le piante. Nel frattempo, la neve prevista in quota rappresenta un ulteriore rischio per il raccolto, che potrebbe subire danni se le condizioni climatiche si aggravano.

? Punti chiave Come possono le irrigazioni notturne salvare i boccioli dal gelo?. Quali rischi corre il raccolto con la neve prevista in quota?. Perché l'alternanza termica mette in pericolo i frutteti della valle?. Quando smetterà l'instabilità climatica che minaccia i vigneti?.? In Breve Temperature a Sesto scese fino a -5 gradi durante la notte.. Previsioni indicano pioggia e neve sotto i 1.500 metri da giovedì a venerdì.. Stabilità termica prevista solo verso il fine settimana dopo i rovesci.. A Sesto le temperature sono scese fino a -5 gradi durante la notte, costringendo gli agricoltori della Valle dell’Adige ad attivare immediatamente i sistemi di irrigazione antibrina per proteggere i frutti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelo in Valle dell’Adige: agricoltori in guardia per i frutteti

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