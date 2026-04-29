Un’ondata di gelo sta arrivando tra i Balcani e la Grecia, prevista per questo fine settimana. Le temperature minime durante le ore notturne potrebbero abbassarsi abbastanza da mettere a rischio peschi, ciliegi e vigneti che si trovano in fase di crescita. La situazione potrebbe avere ripercussioni sulla produzione agricola locale, soprattutto nelle zone coltivate a frutta e uva. Le autorità monitorano attentamente le previsioni meteo per valutare eventuali interventi.

? Cosa sapere Ondata di gelo tra Balcani e Grecia prevista per questo sabato e domenica.. Temperature minime notturne minacciano peschi, ciliegi e vigneti in fase di crescita.. Un’improvvisa ondata di aria gelida colpirà i Balcani e gran parte della Grecia tra sabato e domenica, minacciando con temperature insolitamente basse la sopravvivenza di peschi, ciliegi e vigneti in fase di crescita. Il fronte freddo che si sta addensando sopra l’area balcanica non si limiterà alle zone più interne del continente, ma tenderà a scendere verso le latitudini meridionali. Sebbene la Grecia si trovi ai margini dell’avanzata di questa massa d’aria, le regioni settentrionali e le aree interne del Paese subiranno un calo termico percepibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelo imminente: il weekend del rischio per vigneti e frutteti

Notizie correlate

Leggi anche: Coldiretti, fuochi e maxiventole nei frutteti contro il rischio gelate

Abruzzo, alluvione nei vigneti: calo del 60% e vino a rischioL’agricoltura abruzzese affronta una crisi profonda a causa di piogge eccezionali che hanno colpito il territorio tra il 30 gennaio e il 3 aprile...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Attenzione: Un'ondata di freddo porterà il gelo prima dell'arrivo del caldo estivo per il weekend lungo in Ungheria; Grande Fratello, Valeria Marini entra nella Casa: è gelo immediato con Antonella Elia. Ecco perché le due si odiano.

Meteo, sull'Italia ancora neve e gelo nel weekend. Poi i primi miglioramentiLa morsa del gelo che tuttora imperversa sull'Italia accompagnerà il Paese per tutto il fine settimana. L'afflusso di correnti fredde di origine europea verso il Mediterraneo, infatti, determinerà un ... gazzetta.it